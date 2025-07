Coronel ucraniano é assassinado a tiros na rua em Kiev

Um coronel do Serviço de Segurança da Ucrânia foi morto a tiros hoje em Kiev.

O que aconteceu

O coronel Ivan Voronich foi abordado por um homem em um estacionamento. O militar andava carregando algumas sacolas por volta das 9h do horário local quando o suspeito se aproxima.

O homem, de bermuda e touca, atira cinco vezes contra ele. As câmeras de segurança do local flagraram o agressor guardando a arma na calça e correndo em fuga na sequência. A vítima morreu no local.