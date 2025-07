Família de Juliana Marins aciona PF para investigar vazamento da autópsia

A família de Juliana Marins, que morreu após cair em uma trilha na Indonésia, pediu para que a Polícia Federal investigue um suposto vazamento para a imprensa da nova autópsia realizada no corpo da jovem.

O que aconteceu

Resultado do exame deveria ser divulgado ao público amanhã. A previsão da família era receber o laudo e anunciá-lo em entrevista coletiva com a participação da Defensoria Pública da União e do perito particular contratado para o serviço.

Familiares dizem ter sido surpreendidos na manhã de ontem com as matérias publicadas pela imprensa. À TV Brasil, eles relataram que nem mesmo eles tinham tido acesso à conclusão da perícia realizada no IML (Instituto Médico Legal) do Rio.