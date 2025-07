Juiz bloqueia ordem de Trump que barra cidadania para filhos de turistas

Presidente também afirmou que decisão anulou "o uso excessivo de liminares nacionais para interferir no funcionamento normal do poder executivo". "Grande, não foi? Foi uma decisão importante", ressaltou Trump na Casa Branca.

Graças a esta decisão, provavelmente podemos agora dar entrada no processo para prosseguir com essas inúmeras políticas e aquelas que foram indevidamente proibidas em todo o país, incluindo a cidadania por direito de nascimento, o fim do financiamento de cidades santuários, a suspensão do reassentamento de refugiados, o congelamento de financiamentos desnecessários, a proibição de que os contribuintes federais paguem por cirurgias transgênero e inúmeras outras prioridades do povo americano. Temos muitas delas. Eu tenho uma lista completa.

Donald Trump