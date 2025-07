Trump anuncia tarifas de 50% sobre produtos brasileiros

Imagem: Ze Carlos Barretta/Folhapress

O programa de Trump de proteção a ditadores Paul Krugman, título de artigo do economista ganhador do Prêmio Nobel sobre a carta de Trump em defesa de Bolsonaro e com anúncio de tarifas de 50% contra o Brasil (clique aqui para mais informações)

Rússia escala ataques contra Ucrânia apos críticas de Trump

A Rússia realizou um novo ataque em larga escala contra a Ucrânia nesta quinta-feira, um dia depois da maior ofensiva aérea contra o país desde o início do conflito há três anos, segundo autoridades ucranianas. A escalada dos últimos dias acontece após Trump dizer ter perdido a paciência com Putin e ter anunciado a volta do fornecimento de armas a Zelensky. Segundo dados divulgados pela ONU, junho registrou um recorde de vítimas civis na Ucrânia: 232 mortos e 1.343 feridos.

EUA anunciam sanções contra relatora da ONU para a Faixa de Gaza

Os EUA anunciaram ontem sanções contra a relatora especial do Conselho de Direitos Humanos para os Territórios Palestinos, Francesca Albanese. Em documento publicado no começo do mês, Albanese denunciou empresas, incluindo companhias americanas, que lucram com a ofensiva israelense na Faixa de Gaza que já deixou mais de 50 mil mortos. Na rede social X, ao anunciar as sanções, o secretário de Estado, Marco Rubio, afirmou que os EUA não vão tolerar "campanhas que ameaçam nossos interesses nacionais e a nossa soberania".