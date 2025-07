'Como pai e filho': assessora de Trump dá detalhes sobre a relação com Musk

Segundo Wiles, "o presidente foi muito gentil" com Musk, que, por sua vez, "tinha muito a oferecer". "Ele sabia coisas que nós não sabíamos. Ele conhecia pessoas e tecnologias que nós não conhecíamos. Foi algo grandioso e teve um final, eu acho, muito problemático", completou.

Ele é um homem fascinante, vê o mundo de maneira diferente. Talvez por isso o presidente tenha se sentido tão próximo dele no início. É o homem mais rico do mundo e, na minha opinião, talvez o mais inteligente também.

Susie Wiles

Musk arrecadou milhões de dólares para a campanha de reeleição de Trump em 2024. A parceria se estreitou a tal ponto que o empresário ganhou um departamento no governo. Enquanto chefe do Doge (Departamento de Eficiência Governamental, na sigla em inglês), ele liderou demissões e cortes de verbas controversos com o apoio do presidente.

Discordâncias se tornaram públicas diante da tramitação do projeto de lei de gastos. A legislação, sancionada na semana passada, cortará gastos e impostos, financiará a repressão imigratória de Trump e deverá tirar milhões de norte-americanos do seguro saúde.

Entre os gastos eliminados estão créditos de energia verde para veículos elétricos da Tesla, de Elon Musk. Segundo Trump, este teria sido o motivo da insatisfação do empresário.

Assessora avaliou desavença como "problemática", mas minimizou efeitos

Para Wiles, apesar de "muito problemático", desentendimento não passou de um "pequeno contratempo". Quando questionada sobre o motivo da desavença, a assessora da Casa Branca preferiu não opinar: "Eu não entendo. Eu não sei", falou.