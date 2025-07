Trump anuncia tarifas de 35% para o Canadá

Ele ainda argumentou que o Canadá tem muitas políticas tarifárias e barreiras comerciais que provocam "déficits comerciais insustentáveis contra os EUA". "O déficit comercial é uma grande ameaça à nossa economia e, de fato, à nossa segurança nacional", acrescentou. O Canadá ainda não se manifestou sobre o anúncio do republicano.

O republicano ainda culpou o Canadá pela crise do fentanil no território norte-americano, indicando que o país falha em impedir que as drogas entrem nos EUA. Anteriormente, o Canadá afirmou que essas alegações de Trump eram "injustificadas", informou a NBC News.

Se o Canadá trabalhar comigo para interromper o fluxo de fentanil, talvez consideremos um ajuste nesta carta. Essas tarifas podem ser modificadas, para mais ou para menos, dependendo do nosso relacionamento com o seu país. Você nunca se decepcionará com os Estados Unidos da América.

Donald Trump em carta ao premiê canadense

No fim de junho, os dois países retomaram as negociações comerciais para chegar a um acordo sobre a taxação até o dia 21. A continuidade das conversas ocorreu após o Canadá revogar, horas antes de entrar em vigor, o seu imposto sobre serviços digitais voltado para empresas de tecnologia dos Estados Unidos. A ação canadense afetaria empresas como a Amazon, Meta, Google e Apple.

O Canadá é o segundo maior parceiro comercial dos EUA, depois do México, e o maior comprador das exportações norte-americanas. O país comprou US$ 349,4 bilhões em produtos norte-americanos no ano passado e exportou US$ 412,7 bilhões para os EUA, de acordo com dados dos norte-americanos.

Brasil também foi taxado por Trump

Nesta semana, o republicano enviou cartas a 22 países para estabelecer novas tarifas. O Brasil foi um deles e as importações brasileiras receberão a taxação de 50% a partir de 1º de agosto. Trata-se, por enquanto, da maior tarifa anunciada por Trump contra um governo estrangeiro.