Casal fuma em banheiro de avião, causa pouso de emergência e atraso de 22h

Passageiros de um voo que ia de Cancún, no México, para Londres, na Inglaterra, precisaram ficar 17 horas aguardando em um aeroporto nos EUA, depois que um casal foi flagrado fumando em um dos banheiros do avião.

O que aconteceu

Casal estava embriagado, disseram testemunhas ao Mirror. Eles foram pegos fumando no banheiro cerca de uma hora após a decolagem, na última terça-feira. Neste momento, o comandante avisou que novos incidentes poderiam levar a um desvio da rota.

Episódio se repetiu 3h30 depois. O comandante, então, decidiu aterrissar no Aeroporto Internacional de Bangor, no estado do Maine, nos EUA. Os dois foram retirados do voo por autoridades locais.