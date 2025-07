Milei chama vice de 'traidora' após aprovação de aumento da aposentadoria

Ruptura entre Milei e Villarruel não é novidade

Presidente já havia dito que vice não participava do governo. A declaração foi dada em novembro, em entrevista ao La Nación. Segundo Milei, Villarruel faz parte da "casta" — palavra usada por ele para se referir a seus rivais políticos.

Existe diálogo entre o presidente e seu vice-presidente? O que é necessário institucionalmente para cumprirmos nossos papéis.

Javier Milei, ao La Nación

Opiniões de Villarruel se aproximam mais da oposição, avaliou o presidente. "Ela, em sua visão, em muitas das coisas que fazemos, está mais próxima do círculo vermelho [elite política da oposição e empresários], do que ela chama de alta política, e do que chamamos de casta", disse Milei.