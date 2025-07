Quem é a brasileira que está desaparecida há 20 dias em Portugal

Maranhense se mudou para Portugal em 2021, após visitar uma amiga portuguesa e se encantar com o país. Segundo Antônio, ela passou um mês com a amiga Manoela, que havia trabalhado com ela no Brasil. Encantada com o estilo de vida, decidiu morar em Portugal.

Ela sempre falava para mim que a gente tem descendência de portugueses. Às vezes ela dizia: 'Cara, é sonho, e a gente quando tem sonho não fica quieto enquanto não realiza'. Então ela buscou o sonho dela e conseguiu realizar. Antônio Sousa, irmão da brasileira

Francisca vivia em Vila de Tabuaçu, onde trabalhava em um restaurante e havia conquistado residência legal. Ela também estava em processo para tirar a carta de habilitação portuguesa e, segundo a família, planejava visitar o Brasil nos próximos meses.

Último contato com família foi no dia 20 de junho, por volta das 13h30. "Todos os dias ela falava com nossa mãe por chamada de vídeo ou mensagem, não falhava um dia sequer", diz Antônio. Na última ligação, no dia 20 de junho, ela parecia bem e prometeu ligar mais tarde. A brasileira, no entanto, não voltou a fazer contato.

Nesse dia foi o estopim. Entramos em desespero e seguimos aflitos até agora, sem uma notícia, sem nada. Antônio Sousa, irmão da brasileira

Amiga de Francisca, Kelly Cristina Tom não acredita que ela iria embora sem aviso prévio. "Conheci a Francisca em 2016, trabalhamos juntas em uma rede hospitalar. É chocante saber que desapareceu. Ela era bem organizada, nunca sumiria assim."