Tráfico humano: vítimas brasileiras foram resgatadas em megaoperação global

Ainda em junho, outra brasileira foi resgatada após passar três meses sob cárcere privado em Mianmar. A vítima, uma pernambucana de 22 anos que não teve o nome divulgado, foi localizada após a Polícia Federal receber uma denúncia e acionar a Interpol, o que possibilitou a localização e resgate da jovem.

Brasileira foi submetida à exploração sexual por integrantes da organização criminosa, segundo a PF. A jovem pernambucana era feita refém em um hotel de Mianmar, após ser aliciada por meio de uma falsa promessa de emprego ainda no Brasil e viajar até o país no sudoeste asiático para ser explorada sexualmente. As investigações do caso apontam que o grupo criminoso é composto majoritariamente por cidadãos chineses legalmente estabelecidos no Brasil, que prometiam empregos no estado de Karen, onde vem sendo erguidos, nos últimos anos, empreendimentos comerciais como hotéis e cassinos.

Mandados de prisão preventiva contra dois cidadãos chineses suspeitos de envolvimento no esquema foram cumpridos no Brasil. Eles foram detidos pela Polícia Federal no momento que desembarcavam no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, vindos do Camboja, no início de junho. No mesmo mês e ainda em São Paulo, a PF cumpriu mandado de busca e apreensão na casa de uma brasileira. Os envolvidos poderão responder por crimes de tráfico internacional de pessoas e organização criminosa, conforme apurado pela agência de notícias RFI.

Meses antes, dois brasileiros também foram resgatados na região. Após mais de 60 dias mantidos reféns em "fábricas de golpe" em Mianmar, os paulistas Luckas Viana dos Santos, 31, e Phelipe de Moura Ferreira, 26, conseguiram escapar do local onde eram submetidos a trabalhos forçados e tortura junto a um grupo de centenas de estrangeiros, também vítimas de tráfico humano no país. Após a fuga, os dois foram encontrados e detidos por agentes do DKBA (Exército Democrático Karen Budista) e, posteriormente, resgatados por autoridades tailandesas, em fevereiro.

Sobre a megaoperação

Forças de segurança de 43 países cumpriram mandados de prisão contra suspeitos de envolvimento em redes internacionais de tráfico humano. A operação se concentrou em vítimas de exploração sexual, atividades criminosas e mendicância forçada em 64 países.