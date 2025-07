Trump escala guerra comercial e tarifa Canadá em 35%

Imagem: Juan Mabromata/AFP

Juiz argentino ordena julgamento de Fernández por corrupção

A Justiça argentina ordenou o julgamento do ex-presidente Alberto Fernández (2019-2023) pela acusação de corrupção na contratação de seguros para órgãos públicos com o pagamento de comissões irregulares a um intermediário. O juiz do caso também determinou o bloqueio de bens e direitos do ex-presidente no valor equivalente a R$ 64 milhões. Fernández negou qualquer irregularidade. Mariana Barbitta, sua advogada, diz que vai recorrer da decisão, que ela chamou de "arbitrária, infundada".

China critica tarifa de Trump contra o Brasil

A China criticou hoje a ameaça de tarifas de 50% contra o Brasil anunciada por Donald Trump. "Tarifas não devem se tornar ferramentas de coerção, intimidação ou interferência nos assuntos internos de outros países", disse Mao Ning, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China, segundo reportagem da Folha de S. Paulo. "A igualdade soberana e a não interferência em assuntos internos são princípios importantes da Carta das Nações Unidas e normas básicas das relações internacionais".

Imagem: HENGHAMEH FAHIMI/AFP

Israel admite que Irã pode recuperar urânio e ameaça novos ataques

Um funcionário do governo israelense disse a jornalistas americanos, sob a condição de anonimato, que o Irã ainda poderia recuperar parte do urânio enriquecido que está sob as ruínas da planta de Isfahan. Segundo ele, porém, qualquer tentativa iraniana de chegar ao material radioativo levaria a novos bombardeios por parte de Israel. Ontem, o Irã afirmou que a retomada da cooperação do país com a agência nuclear da ONU depende de a agência abandonar o que o país chamou de "dois pesos, duas medidas" adotadas pela organização.