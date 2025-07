Beto Vasques: Trump está jogando o mundo nos braços de China e Rússia

Com isso que o Trump está fazendo, em vez de atrair empresas para o solo americano, o que ele vai jogar os outros países a negociarem entre si.

Por isso que eu digo, Brics, Mercosul, União Europeia. Esses arranjos econômicos alternativos vão crescer. Mas Trump sempre volta atrás. Vamos ver como vão variar essas tarifas. Se ele volta a diminuir ou não.

Beto Vasques, professor da FESPSP

Veja a íntegra do programa: