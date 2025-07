Estrangeiros deverão pagar taxa extra de US$ 250 para tirar visto americano

O custo para tirar o visto americano vai aumentar. Uma nova taxa de US$ 250, chamada de Visa Integrity Fee, foi aprovada pelo Congresso dos Estados Unidos e sancionada dentro do pacote orçamentário conhecido como One Big Beautiful Bill. O valor, no entanto, poderá ser reembolsado.

O que aconteceu

Nova taxa aprovada pelo Congresso. A Visa Integrity Fee de US$ 250 foi incluída no pacote fiscal dos EUA e sancionada pelo presidente Donald Trump.

Cobrada no momento da emissão do visto. A taxa será exigida apenas de quem tiver o visto aprovado e for emitir o documento. A cobrança será adicional à taxa já existente e tornará o processo mais caro.