Voo aos EUA retorna após mulher ler 'descanse em paz' em celular vizinho

Um voo que saiu de San Juan, em Porto Rico, para os Estados Unidos teve que retornar ao aeroporto de origem após uma passageira ver uma mensagem no celular de outro ocupante e comunicar a tripulação por temer a segurança da viagem.

O que aconteceu

Passageira viu o vizinho de assento receber uma mensagem escrito "RIP" (ou "descanse em paz", em português). Após visualizar o texto, a mulher, que não teve o nome revelado, teria alertado uma comissária de bordo sobre a possível ameaça.

"Temos uma ameaça a bordo", disse o piloto à torre de controle após ser comunicado do caso. No áudio, obtido pelo Daily Mail, o profissional solicita apoio de autoridades depois do pouso e responde à torre que a cabine estava segura. Havia cerca de 193 passageiros na aeronave, cujo destino era a cidade de Dallas, no Texas.