Putin pede que Irã faça acordo nuclear de 'enriquecimento zero', diz site

O presidente da Rússia, Vladimir Putin, disse ao presidente dos EUA, Donald Trump, e a autoridades iranianas que o Irã deve assinar um acordo nuclear que o proíba de enriquecer urânio. A informação é do site Axios.

O que aconteceu

Rússia defendia publicamente o direito do Irã de produzir urânio enriquecido. A portas fechadas, porém, segundo o site, Putin admite que o aliado deveria se comprometer com o "enriquecimento zero". O processamento do metal daria a Teerã a possibilidade de fabricar bombas nucleares.

Opinião do russo mudou depois do conflito contra Israel. Putin já teria conversado com autoridades iranianas e israelenses sobre o tema.