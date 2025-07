Steve Bannon: quem é aliado de Trump que apoia taxas dos EUA contra Brasil

Ele já afirmou que Bolsonaro é um "grande herói". "Bolsonaro é um grande herói para todos nós", disse em entrevista à BBC em 2022. Considerado um mentor para a família Bolsonaro, Bannon enxerga o Brasil como parte fundamental de um movimento populista de direita global e comparou Jair Bolsonaro ao conservador e autoritário primeiro-ministro da Hungria, Viktor Orbán.

"Ele [Jair Bolsonaro] está no nível de Viktor Orbán como alguém que defende a soberania e construiu um movimento popular de bases. Ele tem evangélicos, ele tem pessoas da classe trabalhadora. Se você olhar para o bolsonarismo do Brasil, é muito parecido com o movimento Maga", afirmou.

Ex-conselheiro de Trump se aproximou da família Bolsonaro antes da campanha eleitoral de 2018. Desde então, se tornou entusiasta da família. Foi o sucesso das redes sociais de Bolsonaro que chamou atenção de Bannon. Eles chegaram a compartilhar informações sobre como aprimorar a participação em redes sociais de seus candidatos

Steve Bannon e Olavo de Carvalho participaram do jantar com Bolsonaro Imagem: ALAN SANTOS / PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA / AFP

Bannon, inclusive, chegou a jantar com Bolsonaro e o guru do bolsonarismo Olavo de Carvalho, em 2019. Encontro ocorreu na residência oficial do embaixador do Brasil, em Washington. Na saída do encontro, Steve Bannon disse ter ficado "incrivelmente impressionado" com a equipe de Bolsonaro e classificou a reunião como ótimo ponto de partida para a turnê na capital e a visita oficial ao presidente norte-americano.

Trumpismo e bolsonarismo são movimentos democráticos, defende Bannon. "Se você olhar para o fluxo desde a crise financeira de 2008, não há absolutamente nenhuma dúvida de que a direita nacionalista populista não é apenas ascendente, que nós ganhamos muito mais do que perdemos, e fizemos algumas mudanças bastante significativas, seja (com) Trump nos Estados Unidos, (com) Brexit (no Reino Unido) e Bolsonaro no Brasil", ressaltou Bannon à BBC.