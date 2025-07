Doação de R$ 435,5 mil chega a indonésio que tentou resgatar Juliana Marins

Vaquinha chegou a ser interrompida após críticas de doadores. Eles reclamaram que a plataforma que concentrou as arrecadações ficaria com 20% do valor total. O perfil Razões Para Acreditar foi o responsável pela organização da vaquinha, que ficou hospedada em uma plataforma do próprio Instituto Razões —a Voaa. A taxa é padrão para todas as campanhas hospedadas no site.

Em resposta às críticas, a plataforma se comprometeu a fazer o repasse do valor integral. "Atendendo a alguns comentários, publicamos nos stories o comprovante da transferência para o Agam e o nosso reforço público de responsabilidade e transparência", escreveu no Instagram.

À direita, comprovante da vaquinha online com valor integral doado, fora impostos Imagem: Reprodução/Instagram

Voluntários arriscaram a vida no resgate

Agam pagou do próprio bolso a passagem de avião e reuniu sete amigos para ajudar no resgate da brasileira, segundo a plataforma. Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível vê-lo escalando o vulcão rumo ao topo, com uma corda amarrada à maca onde estava Juliana.

Montanhista dormiu uma noite ao lado do corpo. Agam disse ao jornal O Globo que ele e outros membros da equipe de resgate ficaram juntos ao corpo de Juliana a noite toda, à beira de um penhasco, até que a operação fosse retomada pela manhã. "Segurei Juliana para que ela não descesse mais 300 metros. É muito triste", acrescentou. O processo de retirada do corpo do local durou 7 horas.