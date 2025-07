Iceberg gigante se aproxima de povoado na Groenlândia e governo faz alerta

Um iceberg gigante se aproximou de um pequeno povoado de pescadores na Groenlândia e representa uma ameaça aos moradores.

O que aconteceu

Iceberg na costa de Innaarsuit, na Groenlândia Imagem: Reprodução/X

Innaarsuit, no município de Qaasuitsup, está em estado de alerta. Se o bloco de gelo se partir ou colidir com a costa, ondas enormes podem se formar, segundo o New York Post.