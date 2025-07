Presidente do Irã ficou ferido após ataque israelense, dizem agências

O presidente do Irã, Masoud Pezeshkian, ficou ferido após um ataque israelense no mês passado enquanto a guerra entre os dois países ainda estava em vigor. A informação foi divulgada hoje pelas agências de notícias Al Jazeera e Fars, ligada ao governo iraniano.

O que aconteceu

Pezeshkian e os chefes do Legislativo e Judiciário do Irã teriam se ferido nas pernas durante a fuga. Eles estavam reunidos em uma instalação governamental no oeste de Teerã, capital iraniana.

Objetivo do ataque seria matar as três autoridades, disse uma fonte à Al Jazeera, sob anonimato. Já a Fars afirma que Israel tentava matar Seyed Hassan Nasrallah, líder do Hezbollah.