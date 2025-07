'Somos ratos': detentos relatam larvas e luz 24h em prisão para imigrantes

Comida servida estaria contaminada e é escassa. O cantor cubano Leamsy La Figura contou à NBC News que os presos recebem apenas uma refeição por dia, e que a comida estava com larvas. Ele disse que "nunca apagam as luzes" e que os mosquitos "são do tamanho de elefantes".

Luz branca acesa 24 horas provoca insônia e confusão mental. Um detento colombiano disse à CBS News que está há três dias sem sua medicação, que é impossível dormir com a luz acesa o tempo todo e que está "à beira da loucura".

Prática religiosa é proibida na prisão. O mesmo colombiano relatou que teve sua Bíblia confiscada pelos agentes, que disseram que ali "não há direito à religião". Ele afirmou que sua fé está desaparecendo sem a Bíblia.

Presos passam frio durante a noite. La Figura afirmou que os detentos não podem sair das tendas, além de serem obrigados a permanecer sentados no chão gelado por longos períodos.

Falta de acesso a advogados agrava o desespero. A NBC News relatou o caso de Vladimir Miranda, preso dias após sua audiência migratória, transferido sem conseguir falar com advogados. Sua companheira disse que ele ficou desesperado por não ter nenhuma orientação sobre sua situação.

Instalação improvisada apresenta falhas elétricas. Miranda contou que, quando a eletricidade falha, os aparelhos de ar condicionado param, aumentando o calor, além de deixar os presos sem água e sem comunicação com o exterior.