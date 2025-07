Blefes e bravatas à parte, tarifas de Trump vieram para ficar, diz jornal

Imagem: Reprodução/Rede 13

Judeus estão assassinando palestinos todos os dias na Judeia e Samaria (Cisjordânia), jovens da colina cometendo crimes de guerra. Eles têm apoio, caso contrário, não poderiam fazer isso. Ehud Olmert, ex-primeiro-ministro de Israel (2006-2009) durante entrevista no programa Moriah & Berko, do canal israelense Rede 13, provocando a indignação dos apresentadores

Chelsea bate PSG com show de Palmer e fica com título do Mundial de Clubes

O Chelsea venceu o PSG, campeão europeu e francês, por 3 a 0 e conquistou ontem o título do Mundial de Clubes nos EUA. O meio-campista inglês Cole Palmer foi o destaque da partida, com dois gols e a assistência para o brasileiro João Pedro fechar o placar. Os três gols foram marcados no primeiro tempo. Palmer também foi eleito o melhor jogador do torneio. Depois do final da partida houve uma grande confusão envolvendo integrantes dos dois clubes. Na briga, João Pedro foi agredido pelo técnico Luis Enrique e pelo goleiro Donnarumma, do PSG.

Sinner bate Alcaraz e se torna o primeiro italiano campeão de Wimbledon

O italiano Jannik Sinner, primeiro do ranking da ATP, conquistou ontem seu primeiro título de Wimbledon ao derrotar o espanhol Carlos Alcaraz por 3 sets a 1. Há um mês. Alcaraz havia batido Siner por 3 sets a 2 na final mais longa da história de Roland Garros. Com a vitória, Sinner se tornou o primeiro italiano a vencer o torneio inglês e chega ao quarto título em Grand Slams. No sábado, na final feminina, a polonesa Iga Swiatek venceu todos os games contra Amanda Anisimova (EUA) e fechou a partida em 2 sets a 0, o que não acontecia desde 1911.