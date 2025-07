Carla: Trump fala demais e bagunça a previsibilidade econômica do mundo

O presidente Donald Trump ameaçou novas sanções severas contra a Rússia, incluindo tarifas secundárias de até 100% na exportação de seus produtos, caso a guerra com a Ucrânia continue. O líder norte-americano explicou que as tarifas secundárias afetariam os parceiros comerciais de Moscou.

Do outro lado, a Rússia intensificou os ataques aéreos ao território ucraniano, pouco depois de Donald Trump dizer que faria um "grande anúncio" sobre o tema, que veio horas depois, com ameaça de tarifar o país em 100% se a guerra não acabar.

Carla Araújo analisou que há diferenças entre as disputas dos Estados Unidos com Rússia e com o Brasil.

No caso do Trump com a Rússia, é diferente se a gente for pegar o que o Trump usou para falar do Brasil, que foi a questão do processo do ex-presidente Jair Bolsonaro, e que a gente fala: não tem como, é outro poder, não há como o presidente Lula fazer nada em relação ao processo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Nesse caso, quando a gente fala da guerra, é uma promessa de campanha dele. E, evidentemente, parar a guerra aí é uma medida que ele encontra eco no mundo de apoio, porque ninguém quer guerra no mundo, a não ser quem está nela e está vendo vantagens nisso. E é uma promessa de campanha do presidente Trump.