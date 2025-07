Diretor atrasa evacuação em acampamento no Texas; 27 pessoas morreram

Richard Eastland, diretor do acampamento Camp Mystic, levou mais de uma hora para iniciar a evacuação após o alerta de enchente no Texas, de acordo com o Telegraph. Vinte e sete meninas e monitoras morreram quando os dormitórios, próximos ao rio, foram levados pela correnteza.

O que aconteceu

O alerta indicando risco de enchentes catastróficas na região do acampamento, às margens do rio Guadalupe, foi enviado pelo Serviço Nacional de Meteorologia na madrugada do dia 4 de julho. Mesmo após o aviso, a direção do acampamento não iniciou imediatamente a evacuação. O tempo de resposta ultrapassou uma hora, segundo familiares e informações obtidas pelo Telegraph.

Nesse intervalo, o rio transbordou de forma súbita e invadiu a área onde estavam os dormitórios. Segundo dados da FEMA (agência federal de emergências dos EUA), parte das cabanas ficava dentro da zona chamada "floodway", com algumas estruturas a apenas 70 metros da margem do rio.