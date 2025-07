'Dói a alma': marido tenta trazer brasileira em estado vegetativo dos EUA

Ele precisou reduzir o trabalho como caminhoneiro para cuidar da esposa e dos filhos. E passou a depender de doações de amigos, colegas caminhoneiros, da igreja e da comunidade brasileira nos EUA. "Tem de ser pai, mãe, enfermeiro, médico, tudo ao mesmo tempo. Mas Deus tem dado forças."

Desafios e custos altos

Ubiratan conta que, antes de tudo acontecer, a família havia vendido um apartamento no Brasil. "Fazia dois meses que havíamos vendido esse apartamento", lembra. O dinheiro, porém, acabou rapidamente. "Logo no começo a gente usou esse recurso, mas as contas aqui são muito altas. Quando convertemos para dólar, que na época chegou a seis reais, o dinheiro acabou rápido."

Hoje, a família mora de aluguel nos EUA e vive preocupada com as contas mensais. "Todo mês a gente fica preocupado se vai conseguir pagar tudo. Não dá para ir para a rua com três filhos e a esposa nessa situação."

Antes de tudo acontecer, Ubiratan trabalhava como caminhoneiro nos EUA, ganhando em média 1.500 dólares por semana. "Mas é vida de caminhoneiro, 24 horas dentro do caminhão. Ficava uma semana inteira fora e só chegava em casa no sábado de manhã ou à tarde, no domingo à noite já saía de novo", conta. Desde que Fabíola entrou em estado vegetativo, ele precisou parar de trabalhar para cuidar da família.

Apesar das dificuldades, ele diz que, por enquanto, as contas estão em dia. "Mas um dos motivos que faz a gente querer voltar também é essa questão financeira. Não podemos trabalhar e vivemos de doações, mas nem sempre as pessoas podem ajudar. Moralmente isso é muito ruim para mim. Sempre trabalhei, fui o provedor", afirma.