Maierovitch: Tarifaço de Trump já é causa perdida na Justiça dos EUA

Josias: Lula oferece jabuticaba a Trump, mas pode receber abacaxi

Lula deveria tratar de sua relação com Donald Trump com mais seriedade, sob risco de sofrer um contragolpe, afirmou o colunista Josias de Souza, após o petista brincar e oferecer jabuticabas ao presidente dos EUA para resolver a crise tarifária.

O que se espera do presidente brasileiro nesse momento? Tratar a sério algo que representa uma ameaça para os negócios do país. Em um primeiro momento, Lula se portou de forma muito adequada. Depois, injetou mais bom senso ao informar em entrevistas que não responderia ao Trump com 39°C de febre e que adotaria uma decisão ponderada.

Estava indo muito bem. De repente, no final de semana, longe do monitoramento do Sidônio Palmeira [ministro-chefe da Secretaria de Comunicação] e submetido às lentes da Janja, Lula faz essa filmagem dizendo que resolverá o problema oferecendo jabuticaba ao Trump.

É um tipo de gracejo que não orna com a seriedade do momento. Se for nessa direção, Lula, que hoje está premiado pela oposição, corre o risco de transformar vinho em água e limonada em limão. Não é hora de brincadeirinha, mas de tratar o problema com a seriedade que ele requer.