'Mulher adrenalina' morre em acidente de paraquedas na Espanha

Programa de TV espanhol confirmou e lamentou morte. Pelo Instagram, o perfil do El Hormiguero compartilhou uma publicação em que o apresentador do programa, Pablo Motos, prestou uma homenagem a Marta e divulgou um vídeo de uma de suas participações no quadro de esportes radicais do canal espanhol Antena 3.

Marta nos deixou. A mulher adrenalina. Ela perdeu a vida fazendo o que mais amava. Estamos devastados. Mas nossa sensação de impotência e tristeza não nos impedirá de lembrar dela quando gritou de alegria por ter alcançado algo impossível. Em meio às lágrimas, compartilho um desses momentos com vocês. Pablo Motos, apresentador do programa espanhol El Hormiguero

Com ampla experiência no mundo dos esportes radicais, Marta ficou famosa após ser contratada para integrar elenco do programa espanhol. Ela estreou na 18ª temporada do El Hormiguero, gravada em 2023, e, desde então, surpreendia o público com participações em provas esportivas inusitadas gravadas dentro de estúdios de televisão.