Prazo de 50 dias de Trump à Rússia antes de sanções é muito longo, diz UE

No sábado, os EUA anunciaram a aplicação de tarifas de 30% contra União Europeia e México. A decisão é uma ducha de água fria nas esperanças dos europeus, que negociavam por meses com a Casa Branca um acordo que evitasse as barreiras comerciais.

A UE esperava conseguir limitar as taxas a um patamar de 10%. Bruxelas já indicou que, nos próximos 20 dias, continuará a dialogar na busca de um acordo - mas criticou a decisão de Trump.

Trump quer chegar a acordo sobre guerra

Trump declarou estar "muito, muito infeliz" com a Rússia e "decepcionado" com o presidente Vladimir Putin. "Vamos aplicar tarifas muito severas se não chegarmos a um acordo em 50 dias", ameaçou. O chefe da Otan permanecerá em Washington até terça-feira e também se reunirá com o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, e o secretário de Estado, Marco Rubio.

Presidente dos EUA afirmou que possíveis tarifas contra Rússia são secundárias e que serão de 100%. Ele voltou a repetir que a invasão da Ucrânia pela Rússia não teria acontecido se ele fosse presidente em 2022.

Trump também falou que os ucranianos "continuam a lutar com tremenda coragem", mas estão perdendo equipamentos. Por isso, prometeu que bilhões de dólares em equipamentos militares serão enviado para a Ucrânia em um acordo comercial fechado entre os dois países. "Fizemos um acordo hoje em que enviaremos armas e eles [Ucrânia] pagarão por elas", disse.