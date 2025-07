Prisioneiro francês é recapturado após fugir na bolsa de outro detento

Elyazid foi encontrado na manhã de hoje. Ele foi detido ao sair de um porão em Sathonay-Camp, ao norte de Lyon, a quase 25 minutos de carro do centro de detenção de onde fugiu. Durante a operação de recaptura, ninguém ficou ferido e nenhum disparo foi feito, segundo o Ministério Público.

O detento que foi cúmplice do fugitivo não estava com ele e ainda não foi preso. Ele continua sendo procurado pelas autoridades policiais por ter facilitado a fuga.

Elyazid é conhecido por envolvimento com o crime organizado. Ele estava preso por participação em um assassinato cometido pela gangue, além de violações de porte de armas.

Caso foi inédito na prisão de Corbas. À Franceinfo, Jean-François Fogliarino, secretário-geral do Sindicato Nacional dos Diretores de Prisões, disse que a situação mostrou ser uma ''declaração de fracasso do sistema prisional e da administração''. Uma investigação interna foi instaurada para apurar as circunstâncias da fuga.