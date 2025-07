Após ameaça de Trump, Rússia intensifica bombardeios à Ucrânia

Trump recebe Otan e faz 'grande anúncio'

Trump iniciou seu segundo mandato com a promessa de acabar rapidamente com a guerra. Nas últimas semanas, porém, expressou sua crescente frustração com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. "Putin realmente surpreendeu muita gente. Ele fala bonito e depois bombardeia todo mundo à noite", disse o norte-americano ontem.

Presidente dos EUA se reuniu com secretário-geral da Otan, Mark Rutte, na Casa Branca e disse que vai taxar Rússia em 100% se guerra não acabar. O chefe da organização militar permanecerá em Washington até amanhã, onde também tem um encontro marcado com os secretários norte-americanos de Defesa, Pete Hegseth, e de Estado, Marco Rubio. Ao mesmo tempo, o enviado especial dos EUA, Keith Kellogg, chegou hoje a Kiev.

EUA retomam envio de armas à Ucrânia

Trump também disse ontem que os EUA enviarão sistemas de defesa aérea Patriot à Ucrânia. "Enviaremos os Patriot, que eles precisam desesperadamente", disse o presidente, sem especificar quantas unidades serão enviadas. A medida vem duas semanas depois de Washington anunciar que suspenderia o fornecimento de armas a Kiev.

Segundo o republicano, os EUA não pagarão pelos envios. "Será um negócio para nós", afirmou, sem dar detalhes.