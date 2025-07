Trump ameaça Rússia com tarifa de 100% se guerra com Ucrânia continuar

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçou hoje taxar a Rússia em 100% se a guerra com a Ucrânia continuar.

O que aconteceu

Trump disse que acordo de paz com Ucrânia precisa acontecer em 50 dias. Declarações foram feitas no Salão Oval da Casa Branca, durante uma reunião transmitida ao vivo com Mark Rutte, secretário-geral da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte).

Presidente declarou estar "muito, muito infeliz" com a Rússia e "decepcionado" com o presidente Vladimir Putin. "Vamos aplicar tarifas muito severas se não chegarmos a um acordo em 50 dias", ameaçou. O chefe da Otan permanecerá em Washington até terça-feira e também se reunirá com o chefe do Pentágono, Pete Hegseth, e o secretário de Estado, Marco Rubio.