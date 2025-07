Trump usa suas armas para trazer Putin à mesa, diz especialista em Rússia

O presidente Donald Trump ameaçou novas sanções severas contra a Rússia, incluindo tarifas secundárias de até 100% na exportação de seus produtos, caso a guerra com a Ucrânia continue. O líder norte-americano explicou que as tarifas afetariam os parceiros comerciais de Moscou.

Do outro lado, a Rússia intensificou os ataques aéreos ao território ucraniano, pouco depois de Donald Trump dizer que faria um "grande anúncio" sobre o tema, que veio horas depois, com ameaça de tarifar o país em 100% se a guerra não acabar.

Fabricio Vitorino afirmou que o grande ponto crítico de Trump em seu mandato é o foco em tentar vitórias sobre grandes líderes mundiais, já que pretende deixar um legado e marcar seu nome na história dos Estados Unidos.



Acho que esse é o ponto crítico na atuação de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos, negociar e tentar obter vitórias sobre grandes líderes, dobrar líderes de países emergentes, de países do Brics, de países que já são parceiros, já estão na área de influência americana, para Trump, na lógica trumpista, parece pouco, não é uma grande vitória, e o que Trump busca nesse momento é uma grande vitória novamente.

Esse é o segundo mandato de Trump, provavelmente o último porque não há condições legais e até mesmo em termos de idade que Trump exerça um próximo mandato. Então ele quer deixar um legado histórico para os Estados Unidos, como o melhor, o maior, aquele presidente que fez a América ser grande de novo.

Fabricio Vitorino, mestre em cultura russa

