Universidade chinesa expulsa aluna por 'contato impróprio' com estrangeiro

Uma universidade chinesa anunciou a expulsão de uma aluna por "contato impróprio com um estrangeiro", depois que vídeos íntimos dela com um ucraniano foram publicados nas redes sociais.

O que aconteceu

Vídeos foram divulgados no canal do Telegram do próprio ucraniano, que tem cerca de 44.000 inscritos. As imagens, feitas em 16 de dezembro do ano passado, mostram o jogador profissional de videogame Danylo Teslenko, conhecido como Zeus, e a estudante chinesa em um quarto de hotel. Na data, ele estava em Xangai para um torneio de e-sports.

Post foi apagado. Como não está mais disponível, o UOL não conseguiu verificar seu conteúdo na íntegra, mas prints ainda circulam nas redes sociais.