Brasileiro morre afogado ao tentar salvar garota de 12 anos nos EUA

Daniel Figueiredo, publicitário de 31 anos, morreu ao tentar salvar uma garota arrastada pela correnteza em um reservatório em Utah, nos EUA.

O que aconteceu

Menina estava em uma boia e começou a ser levada pela água. Daniel estava com a família no reservatório Silver Lake Flat, nas montanhas de American Fork Canyon, no estado americano de Utah. Ao ver a situação da garota, que era parente dele, pegou uma prancha de stand-up paddle emprestada e pulou na água para ajudá-la.

Depois de lutarem contra a correnteza, ele foi visto colocando a menina em uma boia. Pessoas presentes no local chamaram a polícia ao verem o corpo de Daniel desaparecer na água.