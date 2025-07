Diálogo enigmático e mayday: o que se sabe sobre queda do voo da Air India

O mistério aumenta porque as alavancas de corte exigem ação deliberada. Segundo especialistas ouvidos pela Times of India e pela Reuters, os interruptores que cortam o combustível não podem ser acionados por acidente ou vibração —exigem força e movimento intencional.

O primeiro oficial pilotava no momento da queda, enquanto o comandante monitorava o voo. A configuração registrada pela Times of India reforça o enigma: ambos estavam atentos aos instrumentos quando o corte ocorreu, e o diálogo registrado indica surpresa de ambos. Para o CEO da Air India, Campbell Wilson, o episódio "levantou mais perguntas do que respostas" e ainda está longe de uma explicação definitiva.

O mayday (pedido de socorro) foi acionado, mas a queda foi inevitável. Conforme publicado pelo The Guardian, os motores chegaram a reiniciar, mas a aeronave caiu antes que os sistemas pudessem recuperar potência. O mayday foi transmitido segundos antes do impacto.

A aeronave atingiu o solo com sistema auxiliar ativado. A CNN informou que a RAT (Ram Air Turbine), dispositivo emergencial acionado quando há perda total de energia, entrou em funcionamento durante a queda —indicando falha geral dos motores e sistemas.

Boeing e GE afirmam colaborar com a investigação. A Boeing e a GE (General Electric), fabricante dos motores GEnx-1B, afirmaram à Al Jazeera que cumprem todas as normas de segurança e continuam apoiando as investigações, que seguem sem apontar falhas estruturais nas aeronaves ou nos motores.

O histórico dos pilotos não apresentava irregularidades. Os dois tripulantes da cabine —um comandante com mais de 15 mil horas de voo e um copiloto com cerca de 3.400— estavam com certificados médicos atualizados e cumpriam todas as exigências operacionais, segundo a Reuters.