Irlanda começa escavações onde podem estar restos de 796 bebês e crianças

A Irlanda iniciou ontem a escavação do terreno onde podem estar os restos de 796 bebês e crianças enterrados clandestinamente em um antigo lar católico para mães solteiras em Tuam, no oeste do país.

O que aconteceu

Pesquisa começou em 2014 e apontou a morte de 796 crianças. A historiadora local Catherine Corless revelou, após investigar registros oficiais, que quase 800 bebês e crianças haviam morrido no St. Mary's Home, dirigido pelas freiras da ordem Bon Secours.

O lar católico abrigava mães solteiras rejeitadas pela sociedade. De 1925 a 1961, as mulheres eram mantidas sob vigilância e separadas dos filhos, que morriam ou eram adotados sem consentimento.