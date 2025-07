Enquanto debate com empresários, Itamaraty volta a criticar governo Trump

A declaração se dá na mesma tarde em que o governo Lula (PT) debate alternativas com setores produtivos. Um comitê interministerial do governo recebeu representantes da indústria e do agronegócio em duas reuniões hoje para tentar resolver a questão.

Na nota, o MRE diz que negocia com os EUA desde março e que "está disposto a dar sequência a esse diálogo", mas seguiu em tom duro. "A equivocada politização do assunto não é de responsabilidade do Brasil, país democrático cuja soberania não está e nem estará jamais na mesa de qualquer negociação", diz a nota.

O tom da nota esbarra com as falas propostas nas reuniões. Tanto no encontro com a indústria quanto com o agro, empresários saíram pontuando que o pedido ao governo foi de "negociação", para evitar o embate.

"O que nós ouvimos [dos empresários] é: negociação, [ter] empenho para rever [os anúncios]", afirmou Alckmin, após a reunião nesta manhã. Ambos os setores indicaram que preferem o caminho do adiamento e redução das alíquotas do que da reciprocidade, uma das ferramentas consideradas por Lula.