Rússia diz que ameaça de Trump é 'séria' e cita armas dos EUA na Ucrânia

O porta-voz disse ainda que o envio de armas americanas para a Ucrânia não estava sendo visto como uma postura pacificadora. "As decisões que estão sendo tomadas em Washington, nos países da OTAN e diretamente em Bruxelas são percebidas pelo lado ucraniano não como um sinal de paz, mas como um sinal para continuar a guerra.

Aliado de Putin avalia que o americano emitiu um ''ultimato teatral''. ''O mundo estremeceu, esperando as consequências. A Europa beligerante ficou decepcionada. A Rússia não se importou'', escreveu Dmitry Medvedev, vice-presidente do Conselho de Segurança e ex-presidente russo, no X.

Trump recebe Otan e faz 'grande anúncio'

Trump iniciou seu segundo mandato com a promessa de acabar rapidamente com a guerra. Nas últimas semanas, porém, expressou sua crescente frustração com o presidente da Rússia, Vladimir Putin. "Putin realmente surpreendeu muita gente. Ele fala bonito e depois bombardeia todo mundo à noite", disse o norte-americano no domingo.

Presidente dos EUA se reuniu ontem com secretário-geral da Otan, Mark Rutte, na Casa Branca e disse que vai taxar Rússia em 100% se guerra não acabar. "Vamos aplicar tarifas muito severas se não chegarmos a um acordo em 50 dias", ameaçou. O objetivo é sufocar economicamente o país, já sujeito a duras sanções ocidentais.

* Com informações da Reuters