Quem está por trás de Trump?, diz governo Putin sobre trégua em 50 dias

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, questionou hoje a motivação para o prazo de 50 dias dado pelo presidente dos EUA, Donald Trump, para Moscou chegar a uma trégua na guerra contra a Ucrânia. O republicano citou taxas de até 100% sobre os russos, caso não haja acordo.

O que aconteceu

Lavrov disse que Trump sofre uma "pressão indecente" da União Europeia e da Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte). "Anteriormente, havia também os prazos de 24 horas e de 100 dias. Já vimos tudo isso e realmente gostaríamos de entender a motivação do presidente dos EUA", indagou, segundo a agência russa estatal Tass.

*em atualização