Trump anuncia armas para a Ucrânia e ameaça a Rússia com tarifa de 100%

Desde domingo, confrontos entre drusos e beduínos deixaram mais de 100 mortos na região. No Líbano, Israel disse que os alvos foram "complexos militares" do Hezbollah no vale do Bekaa, no leste do país. O ataque israelense ocorreu apesar de um acordo de cessar-fogo com o Líbano que está em vigor desde novembro.

Índia ordena inspeção em aviões Boeing

A Índia ordenou a inspeção nos interruptores de fornecimento de combustível de todos os aviões Boeing registrados em seu território. A medida foi tomada após a queda do voo B-787, da Air India, que deixou 260 mortos no mês passado.

Gravações da cabine indicaram que a perda repentina de potência nos dois motores do avião foi provocada pelos interruptores na posição de corte de combustível. Em 2018, a agência de aviação dos EUA alertou sobre a possível ativação do interruptor de fornecimento controle de combustível em aviões da Boeing, incluindo o modelo 787.

