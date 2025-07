Quem é o Nobel que defendeu impeachment de Trump após taxação ao Brasil

É um dos criadores da "nova teoria do comércio", que revolucionou a forma como economistas entendem o comércio internacional. De acordo com o Prêmio Nobel, a teoria mostrou que países semelhantes também podem se beneficiar ao trocar entre si, porque consumidores valorizam diversidade de marcas e produtos — por exemplo, dois países que produzem carros podem ambos exportar e importar carros diferentes.

Foi professor em universidades como MIT, Stanford, Princeton e atualmente leciona no centro de pós-graduação da Universidade da Cidade de Nova York. Ele também escreveu mais de 20 livros e centenas de artigos acadêmicos.

Krugman foi colunista do jornal The New York Times por mais de duas décadas. O economista ainda mantém uma newsletter semanal com análises sobre economia, política e tecnologia.

O que aconteceu?

Krugman classificou a tarifa como "maligna, megalomaníaca e ilegal". O economista e ganhador do Nobel escreveu no New York Times que a medida de Trump não tem justificativa econômica.

Para Krugman, ação é tentativa de interferir na democracia brasileira. Ele diz que Trump busca punir o país por julgar Jair Bolsonaro no STF.