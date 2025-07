EUA investigam 'ataques' do Brasil a big techs após ordem de Trump

O governo Donald Trump, por meio do Escritório do Representante Comercial (USTR, na sigla em inglês) anunciou hoje que iniciou uma investigação sobre supostas práticas do governo brasileiro contra o comércio digital, como as restrições a big techs, e outras supostas irregularidades.

O que aconteceu

Investigação é aberta após pedido de Trump, feito em carta divulgada no último dia 9. "Sob a orientação do presidente Trump, estou iniciando uma investigação nos termos da Seção 301 sobre os ataques do Brasil às empresas americanas de mídia social, bem como outras práticas comerciais desleais que prejudicam empresas, trabalhadores, agricultores e inovadores tecnológicos americanos", disse Jamieson Greer, representante comercial dos EUA.

Agência afirma que política comercial do Brasil merece, "potencialmente", uma ação corretiva. "O USTR detalhou as práticas comerciais desleais do Brasil que restringem a capacidade dos exportadores americanos de acessar seu mercado há décadas no Relatório Nacional de Estimativa de Comércio anual . Após consultar outras agências governamentais, assessores credenciados e o Congresso, determinei que as barreiras tarifárias e não tarifárias do Brasil merecem uma investigação completa e, potencialmente, uma ação corretiva", justificou Greer.