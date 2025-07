Jovem morre ao ser sugado por moedor de carne nos Estados Unidos

Autoridades dizem que não há indícios de crime e o caso é tratado pela polícia como um acidente fatal. No entanto, uma equipe de Segurança e Saúde Ocupacional da Califórnia também deve investigar a morte do trabalhador, diz a reportagem da TV.

Empresa lamenta "perda devastadora". A fábrica Tina's Burrito afirmou em nota à Fox News que colabora com as autoridades na investigação do ocorrido. "Nosso foco continua sendo honrar a vida, apoiar aqueles que estão de luto e manter os mais altos padrões de segurança em nossas instalações", disse.