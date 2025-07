Mais velha que Cleópatra: cidade perdida de 3.800 anos é descoberta no Peru

Este centro urbano desenvolveu-se seguindo a tradição cultural de Caral. Devido à sua localização estratégica, conectava assentamentos no litoral e nas montanhas Supe e Huaura, bem como aqueles que viviam no território andino-amazônico e na região alto-andina. Ruth Shady, arqueóloga que liderou as escavações.

O centro urbano de Peñico foi construído a 600 m acima do nível do mar, em paralelo ao rio Supe, rodeada por colinas até 1.000 m de altura. A escolha da localização por seus idealizadores —prováveis herdeiros da tradição e das técnicas caralinas— foi estratégica: neste local, seus edifícios se destacariam, mas também estariam protegidos de inundações e deslizamentos de terra, além de ser mais fácil o contato, o comércio e intercâmbio cultural com vizinhos.

Pesquisadores acreditam que, mesmo após o declínio de célebres vizinhas como Caral, Peñico resistiu. Seus moradores continuaram a servir de ponte econômica e social entre povos da região. Acredita-se que o prestígio dos peñicos não fosse devido apenas a esta diplomacia, mas também ligado à extração e ao comércio de hematita, mineral que produz um pigmento vermelho importante simbolicamente para a cosmologia de diversos povos andinos.

Peñico Imagem: Divulgação/Ministério da Cultura do Peru

Até o momento, 18 estruturas foram identificadas na cidade. Entre elas estão edifícios públicos de diferentes tamanhos, além de estruturas residenciais. Os arqueólogos destacaram como zonas de interesse o complexo B2, com relevos esculpidos, e o grande edifício público B1-B3, localizado no centro.

Neste edifício, é possível ver um instrumento musical retratados nas paredes de um salão quadrangular: o pututu. Espécie de uma trombeta de concha cujo som alcançava longas distâncias, ele tinha papel importante nas sociedades andinas, anunciando grandes eventos, convocando reuniões e até servindo de oferenda aos deuses em gratidão por pedidos alcançados.