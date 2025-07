Oficial de Trump barra projeto para prever chuvas extremas, diz jornal

Um alerta de chuvas torrenciais foi emitido na manhã de ontem para o centro do estado. O aviso incluiu o Condado de Kerr e outras partes do Texas ao longo do Guadalupe, que foram devastados na ocorrência anterior.

O governador do Texas, Greg Abbott, informou que 97 pessoas ainda estavam desaparecidas. As autoridades não resgataram ninguém vivo até o momento, e os esforços de resgate tiveram que ser interrompidos ao longo dos dias devido aos alertas de tempestade.

Caso foi classificado como uma das inundações mais mortais dos EUA em décadas. O elevado número de mortos também levantou questões sobre a falta de sirenes de emergência no Condado de Kerr e vagas deixadas nos escritórios do Serviço Nacional de Meteorologia por cortes de pessoal no governo Trump.

* Com informações da Reuters