Portugal aprova projeto que dificulta imigração e afeta brasileiros

O Parlamento português aprovou hoje uma série de mudanças nas Leis da Nacionalidade e da Imigração no país, que regula a entrada e permanência de estrangeiros em Portugal. A proposta dificulta ainda mais pedidos de cidadania, residência e visto e afeta a comunidade brasileira no exterior.

O que aconteceu

Mudanças mexem na permissão para trabalhar, pedido de residência e formação de família. Só serão concedidos vistos para trabalho àqueles considerados "altamente qualificados", com prazo de seis meses, e o reagrupamento familiar também será afetado. Pela nova lei, o imigrante vai precisar provar que tinha um cônjuge em outro país antes de poder formar casal em Portugal.

Foi aprovado com ajuda e pressão de parlamentares de direita. A coalização de centro-direita Aliança Democrática, do primeiro-ministro Luís Montenegro, considerado um conservador, e o partido de ultradireita Chega votaram à favor do projeto.