Nos EUA há 44 anos, canadense pró-Trump é barrado na fronteira

Apoiador de Trump, um canadense morador de New Hampshire, no nordeste dos EUA, foi impedido de voltar para a casa após uma viagem de férias com a família à sua terra natal, mesmo tendo um green card.

O que aconteceu

Chris Landry foi barrado na fronteira do Canadá com a cidade de Houlton, no estado do Maine (EUA). Ele contou em entrevista à emissora NBC News que vive legalmente nos EUA desde 1981, quando tinha três anos.

No carro com três de seus cinco filhos, o homem foi questionado por policiais da fronteira sobre condenações antigas, em New Hampshire. "Eles negaram minha reentrada e disseram: 'Não volte ou vamos detê-lo'", disse à TV de New Brunswick, no leste canadense.