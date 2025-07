Terremoto de magnitude 7,3 atinge Alasca e autoridades alertam para tsunami

Um terremoto de magnitude 7,3 foi registrado nas imediações da Península do Alasca, nos Estados Unidos, na tarde desta quarta-feira.

O que aconteceu

Terremoto foi registrado nas proximidades de Sand Point, na Ilha Popof, por volta das 12h30 no horário local. As informações são do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês).

Autoridades emitiram alerta para os riscos de tsunami. A Administração Nacional Oceânica e Atmosférica (NOAA) alertou para a possibilidade de um na maior parte da Península do Alasca, com chances de se estender até a parte mais ao sul do continente do Alasca, em direção a Anchorage. As informações são do USA Today.