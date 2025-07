Trump e a retórica do 'mal'

Imagem: Reprodução/YouTube Apple TV

'Ruptura', 'Pinguim' e 'White Lotus' lideram indicações ao Emmy

A segunda temporada da série de ficção científica 'Ruptura', da Apple TV, lidera a disputa pelo Emmy, com 27 indicações, incluindo a melhor série de drama, ator (Adam Scott) e atriz (Britt Lower). A seguir, aparecem 'Pinguim' (HBO Max), com 24, e 'Estúdio' (Apple TV) e 'White Lotus' (HBO Max), 23. Outros destaques foram 'Adolescência' (Netflix), 'The Pitt' e 'The Last of Us' (ambos da HBO Max). Pedro Pascal e Bella Ramsey, de 'The Last of Us', concorrem a melhor ator e atriz. Wagner Moura, que era cotado pelos críticos por sua atuação em 'Ladrões de Drogas' (Apple TV), ficou de fora.