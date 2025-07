Repórter se assusta com bombardeio transmitido ao vivo na Síria; veja vídeo

O momento em que o Ministério da Defesa da Síria, em Damasco, foi atingido por um bombardeio israelense foi gravado por uma equipe de reportagem que transmitia a situação ao vivo no país.

O que aconteceu

Repórter Solin Mohammedamin, do canal curdo Rudaw, se assustou no momento em que ouviu as explosões. A gravação aconteceu ontem, no terceiro dia de ofensiva israelense no país.

Ataque deixou parte do prédio destruída. Outro ataque também aconteceu perto do palácio presidencial do país, em uma área militar.