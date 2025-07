Netanyahu diz lamentar 'profundamente' ataque a igreja em Gaza; 3 morreram

Israel lamenta profundamente que um disparo acidental tenha atingido a igreja da Sagrada Família em Gaza. Cada vida inocente perdida é uma tragédia. Compartilhamos a dor das famílias e dos fiéis

Benjamin Netanyahu

Duas mulheres e um homem morreram e outras várias pessoas ficaram feridas. O templo atacado é a igreja do Mosteiro Latino da Cidade Velha, no leste da Cidade de Gaza, declarou o porta-voz da Defesa Civil, Mahmud Bassal.

"Rezamos para que suas almas descansem (em paz) e para que se ponha fim a essa guerra bárbara. Nada pode justificar o ataque a civis inocentes", afirmou o Patriarcado Latino de Jerusalém, que supervisiona a igreja.

Papa Francisco falava regularmente com representantes locais

O padre Gabriele Romanelli, um argentino que costumava atualizar regularmente o falecido papa Francisco sobre o conflito israelo-palestino, ficou levemente ferido no ataque. Imagens de TV o mostraram sentado recebendo tratamento no Hospital Al-Ahly, em Gaza, com um curativo na parte inferior da perna direita.